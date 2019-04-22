В Толочинском районе на автозаправке сгорела машина

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Полностью уничтожен огнем автомобиль «Ховер» 2012 года выпуска. ЧП произошло 21 апреля в 21.31. Автомобиль загорелся на территории автозаправочной станции на 548-м километре автодороги М1 недалеко от деревни Кисели Толочинского района, сообщает пресс-служба МЧС.

Сгоревшая машина принадлежала ОАО «Толочинский агросервис». Причины пожара выясняются. Одной из наиболее вероятных версий в МЧС называют неосторожное обращение с огнем.

В тот же день в Докшицком районе в деревне Новая Веска горел автомобиль «Ситроен Ксания». Огнем поврежден моторный отсек. Предположительно, пожар возник из-за того, что электооборудование автомобиля работало в аварийном режиме.