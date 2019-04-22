82-летнюю бабушку нашли в лесу «Ангелы» из Слуцка и Солигорска

Женщина провела в лесу почти всю ночь

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Пенсионерка из Солигорска пропала 20 апреля. 82-летняя женщина вышла из дома и ушла в неизвестном направлении. По словам родственников, пожилая женщина страдает провалами в памяти.

На поиски отправились сотрудники милиции и волонтеры поисковой группы Солигорска и Слуцка ПСО «Ангел». Оказалось, что женщина от садоводческого товарищества «Горняк-3» пошла в сторону леса. Нашли ее около трех часов утра в лесном массиве. Об этом сообщается на странице поисковой группы ВКонтакте.