2019-04-22T10:48:40+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Барановичском районе семья из Минска насмерть разбилась в аварии

И родители, и ребенок были пристегнуты
Алиса МИЕЛОФОН
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Три человека погибли в аварии в Барановичском районе, все были пристегнуты. Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома.Три человека погибли в аварии в Барановичском районе, все были пристегнуты. Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома.
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Страшная авария произошла 21 апреля около 14.20 на 191-м километре автодороги М1/Е30 Брест - Минск - граница РФ. В дорожно-транспортном происшествии погибли три человека, в том числе один ребенок.

50-летний минчанин на «Субару Форестер» ехал в сторону Минска. Автомобиль съехал в правый кювет, переехал противопожарный ров, въехал в лесопосадку и опрокинулся. Мужчина, его 45-летняя супруга и 12-летний ребенок погибли. Как сообщили в ГАИ УВД Брестского облисполкома, все они были пристегнуты ремнями безопасности.

Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства и причины трагедии.

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