2019-04-22T11:49:34+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Лиде в квартире нашли мертвыми мужчину и женщину, они выпили неизвестную жидкость с запахом спирта

В квартире нашли несколько пластиковых бутылок с прозрачной жидкостью
Алиса МИЕЛОФОН
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Мужчина и женщина перед смертью пили неизвестную спиртосодержащую жидкость. Фото: Следственный комитет.Мужчина и женщина перед смертью пили неизвестную спиртосодержащую жидкость. Фото: Следственный комитет.
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45-летнюю жительницу Лиды и ее 41-летнего знакомого нашли мертвыми в одной из квартир в Лиде. Это произошло 20 апреля, сообщает Телеграм-канал Следственного комитета. При осмотре помещения нашли несколько пластиковых бутылок, в них были остатки прозрачной жидкости, которая пахла спиртом.

Районный отдел Следственного комитета проводит проверку по факту гибели людей. Пока не рассматривается криминальная версия трагедии. Предполагается, что мужчина и женщина отравились спиртосодержащей жидкостью. Что это за вещество, предстоит выяснить экспертам.

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