2019-04-22T11:52:44+03:00
Общество
КП Беларусь

Из-за окурка в Минске загорелась квартира на шестом этаже, пожарные спасли женщину и ребенка и эвакуировали 12 человек

Предположительно, окурок прилетел на лоджию с верхнего этажа
Алиса МИЕЛОФОН
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В Минске спасли на пожаре женщину с пятилетней дочерью, еще 12 человек эвакуировали. Фото: МЧС.В Минске спасли на пожаре женщину с пятилетней дочерью, еще 12 человек эвакуировали. Фото: МЧС.
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В Минске на улице Гурского в одной из квартир, находящихся на шестом этаже, 21 апреля возник пожар в многоквартирном доме. Спасателям пришлось эвакуировать 12 человек, в том числе пятерых детей. Двоих человек - пятилетнюю девочку и ее мать - из квартиры, находящейся этажом выше, спасли сотрудники звена газодымозащитной службы.

Пожар, как выяснилось, начался на лоджии. Основная версия, которую проверяют специалисты, - причиной возгорания стал окурок, который залетел на лоджию с одного из верхних этажей, сообщает пресс-служба МЧС.

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