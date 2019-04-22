Плюс 6% к пенсии: к 1 мая пенсионерам по возрасту обещают добавку

Министр труда и социальной защиты не исключает, что пенсии в течение года могут повыситься еще раз

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С 1 мая белорусские пенсионеры, возможно, будут получать на 6% больше. Это касается пенсий по возрасту, сообщает belta.by со ссылкой на министра труда и социальной защиты Ирину Костевич.

Комментируя Послание президента к белорусскому народу и Национальному собранию, Ирина Костевич рассказала, что министерство подготовило конкретные предложения о повышении с 1 мая пенсий по возрасту. В среднем они должны повыситься на 25 рублей (около 6%). Министр не исключает и еще одно повышение в течение года, сообщает агентство. «Если это целевой сценарий развития, то, конечно, мы сделаем еще один шаг», - отметила Ирина Костевич.