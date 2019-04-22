Мужчина убил сельчанина и поджег его дом

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В деревне Шелевщина Воложинского района на пожаре нашли тело 65-летнего мужчины. Им оказался хозяин сгоревшего дома. При расследовании гибели сельчанина было установлено, что мужчину зарезали.

Убийство произошло ночью 14 апреля в итоге ссоры, возникшей во время совместного распития спиртных напитков, а после этого гость поджег дом. Возбуждено уголовное дело по факту убийства, совершенного общеопасным способом.

- Пока устанавливается, был ли мужчина жив на момент пожара, - говорит официальный представитель управления Следственного комитета по Минской области Татьяна Белоног.

Оперативники смогли установить личность подозреваемого и его местонахождение. Им оказался 35-летний житель соседней деревни. Но после совершения убийства он прятался в соседнем Дзержинском районе. Там его и задержали милиционеры.