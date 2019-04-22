На Мозырском НПЗ сломалось оборудование из-за плохой российской нефти

Изменить размер текста: A A

В администрации Мозырского нефтеперерабатывающего завода заявляют о том, что некачественное российское сырье привело к выходу из строя дорогостоящего оборудования предприятия. В опубликованной на сайте завода информации сказано, что в течение последних нескольких дней ОАО «Мозырский НПЗ» перерабатывает нефть сорта Urals c высоким содержанием хлорорганики, обладающей повышенной коррозионной активностью. 20 апреля на одной из установок выявили пропуски теплообменных трубок воздушного холодильника.

- Плохое качество перерабатываемого сырья сказалось на работе оборудования, - сделали вывод на НПЗ. - Ремонтно-механическое производство произвело демонтаж оборудования и приступило к ремонту.

В опубликованной информации также говорится о том, что предварительное комиссионное обследование установило признаки коррозионного разрушения теплообменных трубок.

На заводе усилили контроль за состоянием оборудования и ведением технологического режима. По словам гендиректора НПЗ Виталия Павлова, была увеличена подача реагентов, которые способствуют снижению коррозионного износа.

Вместе с тем завод не остановил работу и по-прежнему выпускает товарную продукцию, соответствующую международным стандартам качества, подчеркивается в сообщении.