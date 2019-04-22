2019-04-22T13:28:37+03:00
Экономика
КП Беларусь

На Мозырском НПЗ сломалось оборудование из-за плохой российской нефти

Обследование установило признаки коррозионного разрушения теплообменных трубок
Павел МИЦКЕВИЧ
Поделиться:
На Мозырском НПЗ сломалось оборудование из-за плохой российской нефтиНа Мозырском НПЗ сломалось оборудование из-за плохой российской нефтиФото: Святослав ЗОРКИЙ
Изменить размер текста:

В администрации Мозырского нефтеперерабатывающего завода заявляют о том, что некачественное российское сырье привело к выходу из строя дорогостоящего оборудования предприятия. В опубликованной на сайте завода информации сказано, что в течение последних нескольких дней ОАО «Мозырский НПЗ» перерабатывает нефть сорта Urals c высоким содержанием хлорорганики, обладающей повышенной коррозионной активностью. 20 апреля на одной из установок выявили пропуски теплообменных трубок воздушного холодильника.

- Плохое качество перерабатываемого сырья сказалось на работе оборудования, - сделали вывод на НПЗ. - Ремонтно-механическое производство произвело демонтаж оборудования и приступило к ремонту.

В опубликованной информации также говорится о том, что предварительное комиссионное обследование установило признаки коррозионного разрушения теплообменных трубок.

На заводе усилили контроль за состоянием оборудования и ведением технологического режима. По словам гендиректора НПЗ Виталия Павлова, была увеличена подача реагентов, которые способствуют снижению коррозионного износа.

Вместе с тем завод не остановил работу и по-прежнему выпускает товарную продукцию, соответствующую международным стандартам качества, подчеркивается в сообщении.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В Белыничах на детской площадке ребенку зажало ногу между ступеньками горки
Прощание с Юрием Блиновым пройдет 23 апреля в Свято-Елисаветинском монастыре
В Орше пенсионер воевал с инфокиоском: лил на него воду, пока аппарат не сломался
На стройплощадке возле Белорусского государственного педагогического университета нашли снаряд
Пьяный угонщик спрятался в лесу под трубой
Мужчина убил сельчанина и поджег его дом
Плюс 6% к пенсии: к 1 мая пенсионерам по возрасту обещают добавку
Из-за окурка в Минске загорелась квартира на шестом этаже, пожарные спасли женщину и ребенка и эвакуировали 12 человек
В Лиде в квартире нашли мертвыми мужчину и женщину, они выпили неизвестную жидкость с запахом спирта
В Барановичском районе семья из Минска насмерть разбилась в аварии
82-летнюю бабушку нашли в лесу «Ангелы» из Слуцка и Солигорска
В Толочинском районе на автозаправке сгорела машина
Владимир Зеленский: Мы будем перезагружать Минский процесс
Порошенко позвонил Зеленскому и предложил ему свою помощь
Ермошина предложила дату президентских выборов 2020 года
Самые последние данные экзитполов: за Зеленского проголосовали 73,7%, за Порошенко - 25,3%
Посольство Беларуси в Индии выясняет, пострадали ли белорусы на Шри-Ланке
Первые экзитполы: Зеленский набирает 79%, Порошенко - 21%
Беларусь прекратила экспорт нефтепродуктов
«Белавиа» получила еще два новых Embraer
Православные отмечают Вербное воскресенье
В Украине выбирают президента: сегодня решающий тур
Кубок федерации. Беларусь уступила Австралии. Дело дошло до решающей партии
Митрополит Кондрусевич: «Самое главное - это духовная свобода человека»
Католики Беларуси отмечают Пасху
Мотоцикл столкнулся с "Фордом": разыскиваются очевидцы аварии на Рокоссовского