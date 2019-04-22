Пьяный угонщик спрятался в лесу под трубой

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В Логойском районе ловили пьяного угонщика. Историю рассказывает агентство Минск-Новости.

- Автомобиль ВАЗ-2102 угнали в деревне Мончаки. Хозяин автомобиля приехал, чтобы помочь знакомому в отделочных работах. Он ненадолго оставил машину вместе с ключами у частного дома, - рассказали корреспонденту агентства в УВД Минского облисполкома.

Мужчина обратился в милицию. Через некоторое время машину обнаружили на дороге, она совершала опасные маневры. Когда приехали инспекторы ГАИ, они нашли автомобиль брошенным на обочине. Угонщик скрылся в лесу. Его нашли спрятавшимся там под трубой. 24-летний молодой человек был сильно пьян и не смог объяснить, почему так поступил. Раньше он привлекался к ответственности за кражу. В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело.