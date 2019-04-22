2019-04-22T14:45:28+03:00
Общество
КП Беларусь

На стройплощадке возле Белорусского государственного педагогического университета нашли снаряд

76-миллиметровый боеприпас времен войны оказался пустой болванкой, без взрывчатого вещества
Алиса МИЕЛОФОН
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На стройплощадке в Минске нашли снаряд, это оказалась пустая болванка.На стройплощадке в Минске нашли снаряд, это оказалась пустая болванка.Фото: Оксана БРОВАЧ
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Сегодня, 22 апреля, на улице Советской на строительной площадке, расположенной неподалеку от Белорусского государственного педагогического университета, нашли старый боеприпас без детонатора.

Место находки было оцеплено, студентов вуза эвакуировали.

Строители обнаружили подозрительный предмет, им показалось, что это снаряд. Они вызвали специалистов. На место выехала группа взрывотехнического центра внутренних войск. Обнаружили 76-миллиметровый боеприпас времен Великой Отечественной войны. Снаряд оказался пустой болванкой - в нем не было ни взрывчатого вещества, ни детонатора, сообщает belta.by со ссылкой на пресс-службу внутренних войск МВД. Находку вывезли со стройплощадки.

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