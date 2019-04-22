В Орше пенсионер воевал с инфокиоском: лил на него воду, пока аппарат не сломался

Пенсионер лил воду на инфокиоск, пока тот не сломался. Фото: кадр из видео.

Мужчина объяснил, что хотел снять в инфокиоске деньги, но у него ничего не получилось [видео]

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72-летний пенсионер из Орши старательно поливал водой из пластиковой бутылки инфокиоск, пока тот не перестал работать.

- Инфокиоск находится в помещении местной гостиницы. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как 72-летний пенсионер поливал водой дорогостоящее оборудование. Когда кто-либо появлялся в холле гостиницы, мужчина прекращал свое занятие, а как только свидетели уходили, возобновлял его, - рассказала официальный представитель УВД Витебского облисполкома Ольга Шкуратова.

Сотрудникам милиции пенсионер объяснил, что действительно подходил к киоску, но всего лишь для того, чтобы снять со своей карточки наличные деньги. Правоохранительные органы доказали причастность мужчины к порче инфокиоска, в отношении него возбуждено уголовное дело.