2019-04-22T15:57:25+03:00
Общество
КП Беларусь

Прощание с Юрием Блиновым пройдет 23 апреля в Свято-Елисаветинском монастыре

Знаменитого пианиста, соучредителя футбольного клуба «Крумкачы» похоронят на Чижовском кладбище
Алиса МИЕЛОФОН
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Прощание с Юрием Блиновым пройдет 23 апреля.Прощание с Юрием Блиновым пройдет 23 апреля.Фото: Оксана БРОВАЧ
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23 апреля в Свято-Елисаветинском монастыре пройдет прощание с Юрием Блиновым. Церемония начнется в 11.30 и продлится до 13.00. В 13.00 начнется отпевание. Похоронят Юрия Блинова в 15.00 на Чижовском кладбище.

Известный белорусский пианист и композитор Юрий Блинов скоропостижно скончался в Гомеле, во время 21-километрового полумарафонского забега. Мероприятие проходило в парке Румянцевых и Паскевичей. За пять метров до финиша у 43-летнего Юрия Блинова остановилось сердце.

Раньше Юрий Блинов, известный своей приверженностью здоровому образу жизни, не раз участвовал в подобных забегах и покорял даже марафонскую дистанцию (42 километра). С 2018 года Юрий Блинов был соучредителем футбольного клуба «Крумкачы».

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