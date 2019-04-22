В Белыничах на детской площадке ребенку зажало ногу между ступеньками горки

Спасатели освободили девочку, в медицинской помощи она не нуждалась

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12-летняя девочка попала в «плен» на горке на детской площадке. Инцидент произошел в Белыничах 20 апреля около половины пятого.

Когда спасатели прибыли по вызову, оказалось, что девочка играла на детской площадке. Она хотела подняться на горку, оступилась, и ее ногу зажало между ступенями лестницы.

- Работники МЧС при помощи ручных разжим-кусачиков извлекли ногу ребенка. Врачи скорой помощи осмотрели девочку и определили, что в медицинской помощи она не нуждается, - рассказали в пресс-службе МЧС.