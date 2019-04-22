Возле деревни Жестиное нашли полуторамесячного медвежонка

Изменить размер текста: A A

Медвежонка, который остался без матери, нашли около деревни Жестиное Логойского района. Историю рассказывает logoysk.by.

Маленького медвежонка, сидящего на окраине леса, заметил местный житель Николай Римша. Он позвонил в РОЧС, инспекцию охраны природы, животного и растительного мира, в лесхоз. В районе создали специальную комиссию по определению судьбы медвежонка. Оказалось, что медвежонку около полутора месяцев, он сильно истощен и ему нужна помощь ветеринара. Малыша отправили в центр экологического туризма в Станьково. Здесь находят приют многие животные, оказавшиеся в трудной ситуации. Охотоведы же выясняют, что стало с медведицей.

В 2012 году «Комсомолка» рассказывала историю малышки Умки - медвежонка-потеряшки. Умку поселили в Березинском заповеднике.