Возле деревни Жестиное нашли полуторамесячного медвежонка
Медвежонка, который остался без матери, нашли около деревни Жестиное Логойского района. Историю рассказывает logoysk.by.
Маленького медвежонка, сидящего на окраине леса, заметил местный житель Николай Римша. Он позвонил в РОЧС, инспекцию охраны природы, животного и растительного мира, в лесхоз. В районе создали специальную комиссию по определению судьбы медвежонка. Оказалось, что медвежонку около полутора месяцев, он сильно истощен и ему нужна помощь ветеринара. Малыша отправили в центр экологического туризма в Станьково. Здесь находят приют многие животные, оказавшиеся в трудной ситуации. Охотоведы же выясняют, что стало с медведицей.
В 2012 году «Комсомолка» рассказывала историю малышки Умки - медвежонка-потеряшки. Умку поселили в Березинском заповеднике.
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