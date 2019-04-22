2019-04-22T17:50:06+03:00
Общество
КП Беларусь

Возле деревни Жестиное нашли полуторамесячного медвежонка

Малыша отправили в центр экологического туризма в Станьково
Алиса МИЕЛОФОН
Поделиться:
Маленького медвежонка спасли в Логойском районе. Фото: logoysk.by.Маленького медвежонка спасли в Логойском районе. Фото: logoysk.by.
Изменить размер текста:

Медвежонка, который остался без матери, нашли около деревни Жестиное Логойского района. Историю рассказывает logoysk.by.

Маленького медвежонка, сидящего на окраине леса, заметил местный житель Николай Римша. Он позвонил в РОЧС, инспекцию охраны природы, животного и растительного мира, в лесхоз. В районе создали специальную комиссию по определению судьбы медвежонка. Оказалось, что медвежонку около полутора месяцев, он сильно истощен и ему нужна помощь ветеринара. Малыша отправили в центр экологического туризма в Станьково. Здесь находят приют многие животные, оказавшиеся в трудной ситуации. Охотоведы же выясняют, что стало с медведицей.

В 2012 году «Комсомолка» рассказывала историю малышки Умки - медвежонка-потеряшки. Умку поселили в Березинском заповеднике.

Еще больше материалов по теме: «Минск: новости»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Россельхознадзор нашел в картошке из Беларуси спрятанные яблоки
Услуги «Белтелеком» подорожают в мае примерно на 5%
В сгоревшей траве нашли мертвого мужчину в Речицком районе
В Скиделе 28-летняя диспетчер устроила в офисе беспорядок, украла технику и сейф, и сама вызвала милицию
«Я был единственным на велосипеде»: временный поверенный Голландии приехал в белорусский парламент и удивился
«Царапала по лицу, пока хозяин не проснулся»: кошка спасла сельчанина из огня, но сама сгорела
Российская сторона организовала телефонные переговоры между Путиным и Лукашенко
Мингорисполком: «Прогноз погоды хороший»
В Белыничах на детской площадке ребенку зажало ногу между ступеньками горки
Прощание с Юрием Блиновым пройдет 23 апреля в Свято-Елисаветинском монастыре
В Орше пенсионер воевал с инфокиоском: лил на него воду, пока аппарат не сломался
На стройплощадке возле Белорусского государственного педагогического университета нашли снаряд
Пьяный угонщик спрятался в лесу под трубой
На Мозырском НПЗ сломалось оборудование из-за плохой российской нефти
Мужчина убил сельчанина и поджег его дом