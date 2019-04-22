Мингорисполком: «Прогноз погоды хороший»

отопление в домах и на социальных объектах отключат одновременно. Фото: Олег УКЛАДОВ

22 апреля во всех домах Минска отключили отопление

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В понедельник, 22 апреля, для жителей столицы завершился отопительный сезон, проинформировали агентство «Минск - Новости» в пресс-службе Минского горисполкома.

– Решение об окончании отопительного сезона для всех потребителей столицы было принято сегодня с учетом установившейся теплой погоды и благоприятного прогноза, – приводят журналисты пояснение Марины Малаевой, начальника управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома.

Напомним, решение об отключении отопления принимают местные органы управления, когда среднесуточная температура три дня к ряду составляет минимум +8 градусов. В административных и других зданиях, на промобъектах подавать тепло перестали уже 9 апреля.

В этом году подачу тепла в дома Минска, а также детсады, школы, больницы и другие медучреждения, вузы, музеи и т.д остановят одновременно.

Службы ЖКХ, в свою очередь, уже начнут подготовку к следующему отопительному сезону.