2019-04-22T18:25:21+03:00
Минск
КП Беларусь

Мингорисполком: «Прогноз погоды хороший»

22 апреля во всех домах Минска отключили отопление
Надежда БУТОВИЧ
Поделиться:
отопление в домах и на социальных объектах отключат одновременно.отопление в домах и на социальных объектах отключат одновременно.Фото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

В понедельник, 22 апреля, для жителей столицы завершился отопительный сезон, проинформировали агентство «Минск - Новости» в пресс-службе Минского горисполкома.

– Решение об окончании отопительного сезона для всех потребителей столицы было принято сегодня с учетом установившейся теплой погоды и благоприятного прогноза, – приводят журналисты пояснение Марины Малаевой, начальника управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома.

Напомним, решение об отключении отопления принимают местные органы управления, когда среднесуточная температура три дня к ряду составляет минимум +8 градусов. В административных и других зданиях, на промобъектах подавать тепло перестали уже 9 апреля.

В этом году подачу тепла в дома Минска, а также детсады, школы, больницы и другие медучреждения, вузы, музеи и т.д остановят одновременно.

Службы ЖКХ, в свою очередь, уже начнут подготовку к следующему отопительному сезону.

Еще больше материалов по теме: «Минск: новости»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Россельхознадзор нашел в картошке из Беларуси спрятанные яблоки
Услуги «Белтелеком» подорожают в мае примерно на 5%
В сгоревшей траве нашли мертвого мужчину в Речицком районе
В Скиделе 28-летняя диспетчер устроила в офисе беспорядок, украла технику и сейф, и сама вызвала милицию
«Я был единственным на велосипеде»: временный поверенный Голландии приехал в белорусский парламент и удивился
«Царапала по лицу, пока хозяин не проснулся»: кошка спасла сельчанина из огня, но сама сгорела
Российская сторона организовала телефонные переговоры между Путиным и Лукашенко
Возле деревни Жестиное нашли полуторамесячного медвежонка
В Белыничах на детской площадке ребенку зажало ногу между ступеньками горки
Прощание с Юрием Блиновым пройдет 23 апреля в Свято-Елисаветинском монастыре
В Орше пенсионер воевал с инфокиоском: лил на него воду, пока аппарат не сломался
На стройплощадке возле Белорусского государственного педагогического университета нашли снаряд
Пьяный угонщик спрятался в лесу под трубой
На Мозырском НПЗ сломалось оборудование из-за плохой российской нефти
Мужчина убил сельчанина и поджег его дом