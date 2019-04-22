2019-04-22T18:50:38+03:00
Политика
КП Беларусь

Российская сторона организовала телефонные переговоры между Путиным и Лукашенко

О беседе двух лидеров информируют пресс-службы
Надежда БУТОВИЧ
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Президенты Путин и Лукашенко обсудили текущие вопросы двухсторонних отношений. Фото: Андрей Покумейко, belta.by.Президенты Путин и Лукашенко обсудили текущие вопросы двухсторонних отношений. Фото: Андрей Покумейко, belta.by.
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В понедельник, 22 апреля, состоялся телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и главой Беларуси Александром Лукашенко.

Как уточнили в пресс-центре Кремля во время телефонной беседы двух президентов речь шла о текущих вопросах «развития российско-белорусского сотрудничества».

В пресс-службе белорусского президента, в свою очередь прокомментировали, что данный телефонный звонок был инициативой российской стороны. А во время разговора главами двух стран-соседок не только обсуждались проблемные вопросы и перспектива двухстороннего взаимосотрудничества, но также зашла речь о международной повестке дня.

Напомним, в последний период во взаимоотношениях Беларуси и России сложился ряд острых моментов. И «Комсомолка» уже сообщала, что 22 апреля руководство Мозырского НПЗ заявило о выходе из строя дорогого оборудования из-за некачественной российской нефти.

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