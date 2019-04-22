«Царапала по лицу, пока хозяин не проснулся»: кошка спасла сельчанина из огня, но сама сгорела

Спасатели увидели мужчину на пороге горящего дома, он едва понимал, что происходит. Фото: МЧС.

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В субботу, 20 апреля, в дежурную службу по номеру 101 позвонили из деревни Роготно Дятловского района, информируют в пресс-центре УМЧС Гродненской области.

Возгорание произошло в одном из жилых домов на сельской улице Октябрьской. Днем около 14.40 часов клубы дыма заметила соседка и сразу позвонила пожарным.

Прибывшие спустя 5 минут по вызову спасатели увидели валивший из окон и двери сизый дым, а на пороге – сидящего мужчину, который едва мог понять, что происходит. Эмчеэсовцы отвели сельчанина на безопасное расстояние, а сами оперативно ликвидировали пожар.

Пожар случился из-за неосторожности во время курения. Фото: МЧС.

Вскоре выяснилось, что мужчина, обнаруженный на пороге, не является хозяином дома – это сожитель хозяйки, пенсионерки 1944 года рождения. Женщина пожалела 59-летнего мужчину без определенного места жительства и оставила у себя. В день пожара они вместе выпили, сельчанка пошла в магазин, а мужчина – прилег на диване с сигаретой и уснул.

– Проснулся сельчанин от того, что кошка царапала его лапой по лицу, поэтому он и вышел на улицу. Животное, спасшее из огня горе-курильщика, к сожалению, само не смогло выбраться из горящей комнаты, – пояснили в МЧС.

Среди самой вероятной причины возгорания пожарные назвали неосторожность при курении. Огонь повредил стены и имущество в комнате.