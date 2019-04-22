2019-04-22T19:53:56+03:00
Общество
КП Беларусь

«Я был единственным на велосипеде»: временный поверенный Голландии приехал в белорусский парламент и удивился

Голландский дипломат поделился новостью в своем Инстаграме
Надежда БУТОВИЧ
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Голландия – самая велосипедная страна в мире.Голландия – самая велосипедная страна в мире.Фото: Ольга ИВАШЕНКО
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Дипломат из Голландии удивился обычной в белорусской столице картине: чиновники не ездят на велосипедах. О сообщении в официальном Инстаграме временного поверенного в делах Королевства Нидерланды в Беларуси рассказало Минское велосипедное общество в своем Фейсбуке.

– Посетил сегодня ежегодное послание президента Беларуси в Парламенте. Полагаю, я был единственным гостем, кто приехал на велосипеде, – поставив улыбающийся смайлик, констатировал под постом в пятницу, 19 апреля, Паул Ван Ооствейн.

Временный поверенный в делах Королевства Нидерланды в Беларуси Паул Ван Ооствейн приехал в белорусский парламент на велосипеде. Фото: соцсети.

Временный поверенный в делах Королевства Нидерланды в Беларуси Паул Ван Ооствейн приехал в белорусский парламент на велосипеде. Фото: соцсети.

И понять удивление Временного Поверенного в делах Королевства Нидерландов в Беларуси вполне себе можно Ведь Голландия – это самая велосипедная страна в мире. Здесь запросто можно встретить на «железном коне верхом» премьер-министра, добирающегося на работу. А простые жители так и вовсе не расстаются со своими велосипедами, правда, часто ездят не в одиночку, а вдвоем – с детьми или любимым человеком. Молодые люди и вовсе умудряются рассекать на велосипедах по трое и даже вчетвером. А велосипедный спорт в стране по популярности наравне с теннисом, бейсболом, хоккеем на траве.

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