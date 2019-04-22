В Скиделе 28-летняя диспетчер устроила в офисе беспорядок, украла технику и сейф, и сама вызвала милицию

Изменить размер текста: A A

Правоохранители Скиделя раскрыли кражу крупной денежной суммы и офисного оборудования в одной их местных фирм, информируют в пресс-службе УВД гродненского облисполкома.

Интересно, что в этом деле заявитель о преступлении и подозреваемая оказались одним и тем же человеком. В милицию на днях позвонила горожанка 1991 года рождения. Девушка сообщила, что пришла утром на работу и обнаружила в офисе разгром и отсутствие ценного имущества, а главное – сейфа с деньгами.

Вскоре правоохранители вышли на след преступников, но оказалось, что кражу совершила сама заявительница. Диспетчер накануне получила выговор от директора фирмы, он выявил финансовую недостачу. Решить проблему злоумышленница решила по сценарию старого советского фильма: приехав поздно ночью на офис, она «изобразила» ограбление и унесла все самое ценное: три ноутбука, принтер и сейф с наличностью. А утром, как ни в чем не бывало, позвонила в милицию.

Следователю преступница сказала, что собиралась покрыть недостачу за счет украденного. Горожанке предъявлено уголовное обвинение, ей грозит максимально до 7 лет заключения.