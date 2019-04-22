2019-04-22T20:22:09+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Скиделе 28-летняя диспетчер устроила в офисе беспорядок, украла технику и сейф, и сама вызвала милицию

Так девушка хотела скрыть недостачу [видео]
Надежда БУТОВИЧ
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Преступница сама вызвала милицию, пытаясь отвести подозрение.Преступница сама вызвала милицию, пытаясь отвести подозрение.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
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Правоохранители Скиделя раскрыли кражу крупной денежной суммы и офисного оборудования в одной их местных фирм, информируют в пресс-службе УВД гродненского облисполкома.

Интересно, что в этом деле заявитель о преступлении и подозреваемая оказались одним и тем же человеком. В милицию на днях позвонила горожанка 1991 года рождения. Девушка сообщила, что пришла утром на работу и обнаружила в офисе разгром и отсутствие ценного имущества, а главное – сейфа с деньгами.

Вскоре правоохранители вышли на след преступников, но оказалось, что кражу совершила сама заявительница. Диспетчер накануне получила выговор от директора фирмы, он выявил финансовую недостачу. Решить проблему злоумышленница решила по сценарию старого советского фильма: приехав поздно ночью на офис, она «изобразила» ограбление и унесла все самое ценное: три ноутбука, принтер и сейф с наличностью. А утром, как ни в чем не бывало, позвонила в милицию.

Следователю преступница сказала, что собиралась покрыть недостачу за счет украденного. Горожанке предъявлено уголовное обвинение, ей грозит максимально до 7 лет заключения.

Кража в Скиделе. Сейф.

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