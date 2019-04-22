2019-04-22T20:50:13+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В сгоревшей траве нашли мертвого мужчину в Речицком районе

Погибшего обнаружили при тушении пожара [видео]
Надежда БУТОВИЧ
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С начала года в Беларуси произошло больше 1500 возгораний травы и сухой растительности. Фото: pixabay.com.С начала года в Беларуси произошло больше 1500 возгораний травы и сухой растительности. Фото: pixabay.com.
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ЧП произошло на территории Речицкого района в понедельник, 22 апреля, информируют в МЧС.

Возгорание произошло рядом с железнодорожной станцией Василевичи: очевидцы сообщили, что горит сухая трава и кустарник. Своими силами тушить траву пытался дорожный мастер, который и обнаружил в 20 метрах от «железки» труп мужчины и позвонил в РОВД.

Прибывшие спасатели предположили, что привести к возгоранию могло неосторожное обращение с огнем, поджигатель еще не найден. Личность погибшего устанавливается.

В пресс-службе МЧС уточнили, что происшествие в Речицком районе – это шестой случай в 2019 году, когда в сгоревшей растительности находят погибших людей. У еще пятерых – сильные ожоги. С января этого года в Беларуси произошло 1584 возгорания травы и кустарников. На Брестчине – 368 случаев, Могилевщине – 380, Витебщине – 103, Гомельщине – 37; Гродненщине – 187, а в Минском регионе – 509. В огне сгорели 45 домов и других строений, повреждены еще 27 зданий.

Выжигание сухой растительности.

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