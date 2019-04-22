2019-04-22T21:18:27+03:00
Экономика
КП Беларусь

Услуги «Белтелеком» подорожают в мае примерно на 5%

В компании говорят, это нужно чтобы проводить модернизацию
Надежда БУТОВИЧ
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Стоимость тарифов изменится с 3 мая 2019 года.Стоимость тарифов изменится с 3 мая 2019 года.Фото: Надежда БУТОВИЧ
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В пресс-службе «Белтелекома» рассказали о грядущих изменения в некоторых тарифных планах.

Так уже с 3 мая подорожает доступ в интернет, увеличится стоимость на пакеты услуг электросвязи. В среднем их стоимость поднимется на 4 процента.

Кроме того, изменится в сторону повышения и плата за телеграфную связь, подорожают звонки по «межгороду за рубеж», услуги телевидения, звонки абонентам мобильных операторов, справочно-информационные номера и другие допуслуги. За оплату этих услуг придется платить больше – в среднем на 5 процентов.

Прежней останется цена при этом на местную и междугороднюю телефонию, доступ к линейно-кабельным сооружениям, стоимость интернета с так называемой «гарантированной полосой пропускания».

– Тарифную политику компании характеризует направленность на максимальное сдерживание роста цен. Но непрестанное развитие технологий телекоммуникаций и обеспечение гарантированного высокого качества услуг не может быть возможным без модернизации сети, приобретения с этой целью современных оборудования, новых технических разработок, решений и услуг, – пояснили в пресс-службе «Белтелеком».

Детально ознакомиться с обновленными тарифами можно на сайте национального оператора связи.

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