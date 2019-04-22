Услуги «Белтелеком» подорожают в мае примерно на 5%
В пресс-службе «Белтелекома» рассказали о грядущих изменения в некоторых тарифных планах.
Так уже с 3 мая подорожает доступ в интернет, увеличится стоимость на пакеты услуг электросвязи. В среднем их стоимость поднимется на 4 процента.
Кроме того, изменится в сторону повышения и плата за телеграфную связь, подорожают звонки по «межгороду за рубеж», услуги телевидения, звонки абонентам мобильных операторов, справочно-информационные номера и другие допуслуги. За оплату этих услуг придется платить больше – в среднем на 5 процентов.
Прежней останется цена при этом на местную и междугороднюю телефонию, доступ к линейно-кабельным сооружениям, стоимость интернета с так называемой «гарантированной полосой пропускания».
– Тарифную политику компании характеризует направленность на максимальное сдерживание роста цен. Но непрестанное развитие технологий телекоммуникаций и обеспечение гарантированного высокого качества услуг не может быть возможным без модернизации сети, приобретения с этой целью современных оборудования, новых технических разработок, решений и услуг, – пояснили в пресс-службе «Белтелеком».
Детально ознакомиться с обновленными тарифами можно на сайте национального оператора связи.
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