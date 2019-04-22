Россельхознадзор нашел в картошке из Беларуси спрятанные яблоки

Обезличенные ящики с яблоками были укрыты под картошкой. Фото: Россельхознадзор.

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Факт подлога обнаружили в пятницу, 19 января, сотрудники Россельхознадзора на ФКП «Долосцы», информируют в пресс-службе федерального ведомства.

В Себежский район на финосанитарный контрольный пост «приехала» картошка из Беларуси. Однако в грузовике кроме 5 тонн «бульбы», выращенной в Кореличском районе на Гродненщине (Ред.: как сообщали документы), находился еще один продовольственный груз – яблоки. На фрукты, запрещенные к ввозу на территорию России, документов у перевозчика не было. Да и 4 тонны свежих яблок лежали в прицепе не просто так, а были тщательно спрятаны под картошкой.

Как уточняют в Россельхознадзоре, яблоки неизвестного происхождения находились в «обезличенных черных коробках», были без фитосанитарных сертификатов.

– Этот факт в очередной раз подтверждает отсутствие должного контроля со стороны фитосанитарной службы Беларуси, – прокомментировали в пресс-службе.

Все четыре тонны яблок были уничтожены, согласно действующему законодательству. Напомним, Россия временно ограничила ввоз яблок и груш из Беларуси с 12 апреля 2019 года.