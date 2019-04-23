2019-04-23T08:57:22+03:00
Экономика
КП Беларусь

В Беларуси на программу семейного капитала уже потратили 660 млн долларов

Кроме того, эту программу планируют продлить
Яна ПТИЧКИНА
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В Беларуси на программу семейного капитала уже потратили 660 млн долларов.В Беларуси на программу семейного капитала уже потратили 660 млн долларов.Фото: Виктор ДРАЧЕВ
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Начиная с 2015 года в стране действует программа семейного капитала. Семья, в которой рождается третий или последующий ребенок, получает от государства 10 000 долларов на специальный депозит. Там они будут лежать до тех пор, пока этому ребенку не исполнится 18 лет. Но и после этого семейный капитал можно будет потратить только на определенные цели: лечение, улучшение жилищных условий, образование, пенсию для матери.

Как сообщает belta.by, сейчас на программу семейного капитала уже потрачено 660 млн долларов. При этом программа действует до 31 декабря 2019 года. Но чиновники уже заявили о ее эффективности и намерены эту программу продлить, а также, возможно, разрешить пользоваться деньгами и до того момента, как ребенку исполнится 18 лет.

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