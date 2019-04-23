В Орше из общежития эвакуировали 54 человека

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Спасатели получили вызов из общежития Оршанского мясоконсервного комбината днем в понедельник, 22 апреля. Как выяснилось, из окна первого этажа шел дым, а жительница этого блока в тот момент отсутствовала. Как передает 112.by, прибывшие на место спасатели решили эвакуировать жильцов со всех пяти этажей. А это 54 человека, в том числе 9 детей. К счастью, обошлось без пострадавших. А в комнате, где начался пожар, повреждено имущество и закопчены стены. Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем при курении.