2019-04-23T10:00:49+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Орше из общежития эвакуировали 54 человека

Причина - пожар на первом этаже
Яна ПТИЧКИНА
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Из-за пожара в общежитии эвакуировали 54 человека. ФОТО: 112.byИз-за пожара в общежитии эвакуировали 54 человека. ФОТО: 112.by
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Спасатели получили вызов из общежития Оршанского мясоконсервного комбината днем в понедельник, 22 апреля. Как выяснилось, из окна первого этажа шел дым, а жительница этого блока в тот момент отсутствовала. Как передает 112.by, прибывшие на место спасатели решили эвакуировать жильцов со всех пяти этажей. А это 54 человека, в том числе 9 детей. К счастью, обошлось без пострадавших. А в комнате, где начался пожар, повреждено имущество и закопчены стены. Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем при курении.

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