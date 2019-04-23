В Оршанском районе грузовик насмерть сбил пенсионерку

Водитель грузовика не заметил женщину и насмерть сбил ее.

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Трагедия случилась днем в понедельник, 22 апреля, в агрогородке Бабиничи Оршанского района. Грузовик «МАЗ» сдавал задом возле магазина и наехал на 79-летнюю пенсионерку. Медики быстро оказались на месте аварии и повезли женщину в больницу, но, как передает belta.by, по дороге она скончалась.

Почему водитель грузовика не заметил женщину, пока неизвестно. По факту аварии проводится проверка.