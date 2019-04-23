В Волковыске мужчина пропал вместе с авто

18 апреля он уехал из дома в неизвестном направлении

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Пятый день в Волковыске ищут пропавшего местного жителя. 43-летний Виктор Бурнос утром 18 апреля уехал из дома на своем авто Mitsubishi Carisma в неизвестном направлении и исчез. Дома с тех пор не появлялся, и о его местонахождении ничего не известно.

Мужчина плотного телосложения, у него карие глаза, темные волосы, рост 175 см, носит очки. Был одет в синие джинсы, черную болоньевую куртку, темный джемпер и темно-синие кроссовки, дает ориентировку ПСО «Ангел». Авто Виктора - зеленого цвета, с трещиной на лобовом стекле.

Всех, кто видел пропавшего мужчину или знает, где он может находиться, просят позвонить по номерам ПСО «Ангел»: 7733, +37533 666-68-56, +37533 666-60-33 или в милицию по короткому номеру 102.

Напомним, недавно председателя сельсовета из Вороновского района, который пропал вместе с авто, нашли мертвым в лесу >