Беларусь приостановила экспорт нефтепродуктов в Украину, Польшу и страны Балтии

Изменить размер текста: A A

Экспорт светлых нефтепродуктов из Беларуси в Украину, Польшу и страны Балтии приостановлен. Виной всему - некачественное сырье из России, сообщил 23 апреля заместитель гендиректора Белорусской нефтяной компании Сергей Гриб на тематическом семинаре-конференции «Экспорт в ЕС продукции концерна «Белнефтехим».

Из-за поставок некачественной нефти из России Беларусь приостановила свои контрактные обязательства до момента решения вопроса с российской нефтью, цитирует Гриба belta.by. Снижать объем экспорта пришлось ради того, чтобы обеспечить в полном объеме внутренний рынок.

Напомним, из-за некачественной российской нефти на Мозырском НПЗ сломалось дорогое оборудование >