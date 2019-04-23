2019-04-23T10:46:59+03:00
Экономика
КП Беларусь

Беларусь приостановила экспорт нефтепродуктов в Украину, Польшу и страны Балтии

Виной всему - некачественное сырье из России
Павел МИЦКЕВИЧ
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Беларусь приостановила экспорт нефтепродуктовБеларусь приостановила экспорт нефтепродуктовФото: Святослав ЗОРКИЙ
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Экспорт светлых нефтепродуктов из Беларуси в Украину, Польшу и страны Балтии приостановлен. Виной всему - некачественное сырье из России, сообщил 23 апреля заместитель гендиректора Белорусской нефтяной компании Сергей Гриб на тематическом семинаре-конференции «Экспорт в ЕС продукции концерна «Белнефтехим».

Из-за поставок некачественной нефти из России Беларусь приостановила свои контрактные обязательства до момента решения вопроса с российской нефтью, цитирует Гриба belta.by. Снижать объем экспорта пришлось ради того, чтобы обеспечить в полном объеме внутренний рынок.

Напомним, из-за некачественной российской нефти на Мозырском НПЗ сломалось дорогое оборудование >

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