2019-04-23T11:33:15+03:00
Общество
КП Беларусь

В Докшицком районе из-за аистиного гнезда случилось замыкание, электрики перенесли гнездо на другой столб

Аисты приняли новое место жительства [видео]
Наталья ПАРТОЛИНА
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В Докшицком районе аисты устроили гнездо в опасном месте, и электрики перенесли его. Фото: Яна Васюкович.В Докшицком районе аисты устроили гнездо в опасном месте, и электрики перенесли его. Фото: Яна Васюкович.
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В деревне Янки Докшицкого района электрики весьма деликатно решили проблему с аистиным гнездом, из-за которого случилось короткое замыкание.

-Это было 21 апреля , - рассказала жительница деревни Яна Васюкович. – Аисты свили гнездо на столбе, все было нормально, но в этот день прошел небольшой дождик и случилось короткое замыкание. Из-за замыкания пропал свет, а гнездо едва не загорелось. Вызвали электриков. Они посмотрели и сделали вывод, что аисты неудачно выбрали столб, на котором свили гнездо.

Гнездо электрики решили не разрушать, а перенести. На следующий день на соседнем столбе установили опору под гнездо и аккуратно переместили его. Аистиные яйца один из рабочих переложил в каску и держал, пока второй снимал гнездо с «неправильного» столба и устанавливал на «правильный».

-Жители деревни следили за происходящим, переживали. И мама-аист летала вокруг и тоже переживала, - рассказывает Яна. – Когда гнездо перенесли и переложили в него яйца, она сразу приняла новое место жительства. Не успели электрики уехать, аистиха уже была в гнезде.

Электрики перенесли гнездо на другой столб.Автор: Яна Васюкович

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