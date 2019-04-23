Минчанину пришла посылка с кокаином из Израиля

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В посылке, которая попала в поле зрения сотрудников Минской региональной таможни, была коробка от мобильного телефона, в ней - бэушная машинка для стрижки вместе с насадками и инструкциями. А внутри - сюрприз: вместо батареи под крышкой отсека был прозрачный пакет с белым порошком. Как сообщает Минская региональная таможня, экспертиза показала, что это был кокаин. Количества наркотика, которое находилось в пакете, хватило бы на 10 порций.

По факту незаконного перемещения кокаина через границу возбуждено уголовное дело. А за первый квартал этого года сотрудники таможни изъяли более 880 г запрещенных веществ. Это в два раза больше, чем в тот же период прошлого года.