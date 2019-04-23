2019-04-23T12:13:49+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Минчанину пришла посылка с кокаином из Израиля

Наркотик был спрятан в машинку для стрижки
Яна ПТИЧКИНА
Поделиться:
Минчанину пришел кокаин в посылке из Израиля.Минчанину пришел кокаин в посылке из Израиля.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Изменить размер текста:

В посылке, которая попала в поле зрения сотрудников Минской региональной таможни, была коробка от мобильного телефона, в ней - бэушная машинка для стрижки вместе с насадками и инструкциями. А внутри - сюрприз: вместо батареи под крышкой отсека был прозрачный пакет с белым порошком. Как сообщает Минская региональная таможня, экспертиза показала, что это был кокаин. Количества наркотика, которое находилось в пакете, хватило бы на 10 порций.

По факту незаконного перемещения кокаина через границу возбуждено уголовное дело. А за первый квартал этого года сотрудники таможни изъяли более 880 г запрещенных веществ. Это в два раза больше, чем в тот же период прошлого года.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В мае отдыхаем пять дней подряд! Как будут работать поликлиники и больницы?
В Минске пропал 15-летний подросток
Умер солдат, которого зажало между грузовиком и прицепом
Из-за технического сбоя на границе с Литвой застряли 800 фур
В хищении удобрений в Гомельской области обвиняются 11 человек
Сегодняшний розыгрыш игры «Удача в придачу!» снова покажут в эфире ОНТ
В Докшицком районе из-за аистиного гнезда случилось замыкание, электрики перенесли гнездо на другой столб
Беларусь приостановила экспорт нефтепродуктов в Украину, Польшу и страны Балтии
В Волковыске мужчина пропал вместе с авто
В Оршанском районе грузовик насмерть сбил пенсионерку
В Орше из общежития эвакуировали 54 человека
В Беларуси на программу семейного капитала уже потратили 660 млн долларов
Россельхознадзор нашел в картошке из Беларуси спрятанные яблоки
Услуги «Белтелекома» подорожают в мае примерно на 5%
В Речицком районе в сгоревшей траве нашли мертвого мужчину
В Скиделе 28-летняя диспетчер устроила в офисе беспорядок, украла технику и сейф и сама вызвала милицию
«Я был единственным на велосипеде»: временный поверенный Голландии приехал в белорусский парламент и удивился
«Царапала по лицу, пока хозяин не проснулся»: кошка спасла сельчанина из огня, но сама сгорела
Российская сторона организовала телефонные переговоры между Путиным и Лукашенко
Мингорисполком: «Прогноз погоды хороший»
Возле деревни Жестиное нашли полуторамесячного медвежонка
В Белыничах на детской площадке ребенку зажало ногу между ступеньками горки
Прощание с Юрием Блиновым пройдет 23 апреля в Свято-Елисаветинском монастыре
В Орше пенсионер воевал с инфокиоском: лил на него воду, пока аппарат не сломался
На стройплощадке возле Белорусского государственного педагогического университета нашли снаряд
Пьяный угонщик спрятался в лесу под трубой
На Мозырском НПЗ сломалось оборудование из-за плохой российской нефти
Мужчина убил сельчанина и поджег его дом