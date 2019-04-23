2019-04-23T11:44:57+03:00
Общество
КП Беларусь

Сегодняшний розыгрыш игры «Удача в придачу!» снова покажут в эфире ОНТ

На кону шесть суперпризов и более 10 000 других призов
Яна ПТИЧКИНА
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Обладателей главных призов поможет определить певец Саша НемоОбладателей главных призов поможет определить певец Саша Немо
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Для многих поклонников игры «Удача в придачу!» от «Евроопт» просмотр розыгрышей в прямом эфире уже стал любимой традицией. И вот - радостная новость! Розыгрыши снова будут транслироваться на канале ОНТ! А еще следить за ними можно в интернете на сайте www.evroopt.by и на официальных страничках «Евроопт» в соцсетях.

В 117-м туре своих обладателей найдут главный приз в 100 000 рублей, еще два приза по 50 000 рублей, три новеньких автомобиля, а также более 10 000 других призов. Определить победителей поможет певец и композитор Саша Немо, который к тому же презентует свою новую песню «Я буду ждать». Так что включайте телевизоры ровно в 18.20 или приезжайте посмотреть на розыгрыш лично. Он пройдет в столичном ТРЦ «Е-Сити» по адресу ул. Денисовская, 8. Участвовать в 117-м туре будут все игровые коды, собранные в период с 15 по 21 апреля.

Желаем всем удачи!

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