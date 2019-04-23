В хищении удобрений в Гомельской области обвиняются 11 человек. Фото: СК

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Управление СК по Гомельской области окончило расследование уголовного дела о хищении минеральных удобрений сельскохозяйственных предприятий региона. В преступлении обвиняются 11 человек. По версии следствия, преступную группу организовал директор частного предприятия «Автомедон». Также среди фигурантов - делопроизводитель, восемь водителей и ведущий агроном-агрохимик.

- Водители получали минеральные удобрения, но завозили их не по адресам назначения, а на склад в Калинковичах. После чего другие члены преступной группы фасовали их, оформляли подложные документы, загружали и вывозили удобрения для продажи в Россию, - рассказывает официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.

Всего члены преступной группы украли удобрения на общую сумму свыше 156 тысяч рублей. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.