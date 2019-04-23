2019-04-23T12:41:05+03:00
Общество
КП Беларусь

Из-за технического сбоя на границе с Литвой застряли 800 фур

Перевозчикам лучше заранее планировать свои маршруты
Яна ПТИЧКИНА
Поделиться:
Из-за технического сбоя на границе с Литвой застряли 800 фур.Из-за технического сбоя на границе с Литвой застряли 800 фур.Фото: Оксана БРОВАЧ
Изменить размер текста:

Технические неполадки в работе информационных систем возникли на литовской стороне примерно в 4 часа утра во вторник, 23 апреля. Но из-за него на границе застряли фуры, которые пока не могут въехать в Литву из Беларуси. Как сообщает belta.by со ссылкой на Гродненскую региональную таможню, сейчас на границе возможности въехать в Литву ожидают около 800 фур. Поэтому перевозчикам лучше заранее планировать свои маршруты.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В мае отдыхаем пять дней подряд! Как будут работать поликлиники и больницы?
В Минске пропал 15-летний подросток
Умер солдат, которого зажало между грузовиком и прицепом
В хищении удобрений в Гомельской области обвиняются 11 человек
Сегодняшний розыгрыш игры «Удача в придачу!» снова покажут в эфире ОНТ
Минчанину пришла посылка с кокаином из Израиля
В Докшицком районе из-за аистиного гнезда случилось замыкание, электрики перенесли гнездо на другой столб
Беларусь приостановила экспорт нефтепродуктов в Украину, Польшу и страны Балтии
В Волковыске мужчина пропал вместе с авто
В Оршанском районе грузовик насмерть сбил пенсионерку
В Орше из общежития эвакуировали 54 человека
В Беларуси на программу семейного капитала уже потратили 660 млн долларов
Россельхознадзор нашел в картошке из Беларуси спрятанные яблоки
Услуги «Белтелекома» подорожают в мае примерно на 5%
В Речицком районе в сгоревшей траве нашли мертвого мужчину
В Скиделе 28-летняя диспетчер устроила в офисе беспорядок, украла технику и сейф и сама вызвала милицию
«Я был единственным на велосипеде»: временный поверенный Голландии приехал в белорусский парламент и удивился
«Царапала по лицу, пока хозяин не проснулся»: кошка спасла сельчанина из огня, но сама сгорела
Российская сторона организовала телефонные переговоры между Путиным и Лукашенко
Мингорисполком: «Прогноз погоды хороший»
Возле деревни Жестиное нашли полуторамесячного медвежонка
В Белыничах на детской площадке ребенку зажало ногу между ступеньками горки
Прощание с Юрием Блиновым пройдет 23 апреля в Свято-Елисаветинском монастыре
В Орше пенсионер воевал с инфокиоском: лил на него воду, пока аппарат не сломался
На стройплощадке возле Белорусского государственного педагогического университета нашли снаряд
Пьяный угонщик спрятался в лесу под трубой
На Мозырском НПЗ сломалось оборудование из-за плохой российской нефти
Мужчина убил сельчанина и поджег его дом