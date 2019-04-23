Из-за технического сбоя на границе с Литвой застряли 800 фур

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Технические неполадки в работе информационных систем возникли на литовской стороне примерно в 4 часа утра во вторник, 23 апреля. Но из-за него на границе застряли фуры, которые пока не могут въехать в Литву из Беларуси. Как сообщает belta.by со ссылкой на Гродненскую региональную таможню, сейчас на границе возможности въехать в Литву ожидают около 800 фур. Поэтому перевозчикам лучше заранее планировать свои маршруты.