Умер солдат, которого зажало между грузовиком и прицепом

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Сообщение о несчастном случае в Витебской 103-й десантной бригаде появилось утром в понедельник, 22 апреля, в Телеграм-канале NEXTA. Рядового Виктора Калачинского зажало между грузовиком и прицепом, он был доставлен в больницу скорой помощи в Витебск. А во вторник, 23 апреля, Минобороны сообщило, что солдат скончался.

- Министерство обороны выражает соболезнование родным и близким рядового Калачинского Виктора Андреевича, скончавшегося 23 апреля 2019 года в Витебской больнице скорой помощи в результате тяжелых травм, полученных накануне. Комиссия Министерства обороны продолжает проверку по факту грубейшего нарушения правил эксплуатации автомобильной техники в 103-й отдельной воздушно-десантной бригаде, в результате которого произошел наезд автомобиля на военнослужащего. Военным ведомством будет оказана вся необходимая помощь его родным и близким, - сказано на сайте Министерства обороны.