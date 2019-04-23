В Минске пропал 15-летний подросток

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15-летний Алексей Малашко ушел из дома в школу утром в понедельник, 22 апреля. До сих пор о его местонахождении ничего не известно. Как сообщает belta.by, подросток живет в Детском городке по адресу ул. Якубова, 70. На вид ему около 15 - 16 лет, рост - 160 - 170 см, светлые волосы, плотное телосложение. Одет в серую куртку, клетчатую рубашку, черные джинсы и кроссовки.

Если вам что-то известно о его местонахождении, обратитесь по телефонам 8 (044) 576-29-15, 8 (029) 558-35-55 или 102. Конфиденциальность гарантируется.