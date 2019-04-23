В мае отдыхаем пять дней подряд! Как будут работать поликлиники и больницы?
Совсем скоро работающих белорусов ждут практически настоящие весенние каникулы! Во-первых, сначала мы будем отдыхать в среду, 1 мая. А во-вторых, потом нас ждет целых пять выходных дней подряд - с воскресенья, 5 мая, по четверг, 9 мая, включительно. Взамен придется отработать две субботы - 4 и 11 мая.
А как в эти дни будут работать медучреждения? График опубликовал на своем сайте Минздрав.
График работы больничных организаций здравоохранения:
1 мая - по графику работы в праздничный день;
4 мая - по графику работы в субботу;
5 мая - по графику выходного дня;
6 мая - по графику рабочего дня;
7 мая - по графику работы в праздничный день;
8 мая - по графику рабочего дня;
9 мая - по графику работы в праздничный день;
10 мая - по графику рабочего дня;
11 мая - по графику работы в субботу.
График работы поликлиник, организаций переливания крови, санитарно-эпидемиологических, аптечных, медицинской техники, особого типа и иных:
1 мая - по графику работы в праздничный день;
4 мая - по графику рабочего дня;
5 мая - по графику выходного дня;
6 мая - по графику работы в субботу;
7 мая - по графику работы в праздничный день;
8 мая - по графику работы в субботу;
9 мая - по графику работы в праздничный день;
10 - 11 мая по графику рабочего дня.