В мае отдыхаем пять дней подряд! Как будут работать поликлиники и больницы? Фото: Раиса ЮДИНА

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Совсем скоро работающих белорусов ждут практически настоящие весенние каникулы! Во-первых, сначала мы будем отдыхать в среду, 1 мая. А во-вторых, потом нас ждет целых пять выходных дней подряд - с воскресенья, 5 мая, по четверг, 9 мая, включительно. Взамен придется отработать две субботы - 4 и 11 мая.

А как в эти дни будут работать медучреждения? График опубликовал на своем сайте Минздрав.

График работы больничных организаций здравоохранения:

1 мая - по графику работы в праздничный день;

4 мая - по графику работы в субботу;

5 мая - по графику выходного дня;

6 мая - по графику рабочего дня;

7 мая - по графику работы в праздничный день;

8 мая - по графику рабочего дня;

9 мая - по графику работы в праздничный день;

10 мая - по графику рабочего дня;

11 мая - по графику работы в субботу.

График работы поликлиник, организаций переливания крови, санитарно-эпидемиологических, аптечных, медицинской техники, особого типа и иных:

1 мая - по графику работы в праздничный день;

4 мая - по графику рабочего дня;

5 мая - по графику выходного дня;

6 мая - по графику работы в субботу;

7 мая - по графику работы в праздничный день;

8 мая - по графику работы в субботу;

9 мая - по графику работы в праздничный день;

10 - 11 мая по графику рабочего дня.