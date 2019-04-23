В Днепре нашли тело мужчины, который неделю назад поехал мыть машину и пропал

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Еще на прошлой неделе 33-летний житель Орши Антон Кабачевский сел в свою машину, поехал на автомойку - и пропал. Позже милиция обнаружила его машину на берегу Днепра возле деревни Харьковка. Поисками пропавшего мужчины занимались правоохранительные органы и поисково-спасательный отряд «Ангел». В итоге его тело обнаружили в реке во вторник, 23 апреля. Как передает belta.by, на место выехала следственно-оперативная группа, обстоятельства случившегося устанавливаются.