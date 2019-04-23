2019-04-23T15:54:45+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Днепре нашли тело мужчины, который неделю назад поехал мыть машину и пропал

Причины случившегося выясняются
Яна ПТИЧКИНА
Поделиться:
В Днепре нашли тело мужчины, который неделю назад поехал мыть машину и пропал.В Днепре нашли тело мужчины, который неделю назад поехал мыть машину и пропал.Фото: Дарья ПУТЕЙКО
Изменить размер текста:

Еще на прошлой неделе 33-летний житель Орши Антон Кабачевский сел в свою машину, поехал на автомойку - и пропал. Позже милиция обнаружила его машину на берегу Днепра возле деревни Харьковка. Поисками пропавшего мужчины занимались правоохранительные органы и поисково-спасательный отряд «Ангел». В итоге его тело обнаружили в реке во вторник, 23 апреля. Как передает belta.by, на место выехала следственно-оперативная группа, обстоятельства случившегося устанавливаются.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
МВД: За четыре дня спецоперации «Нелегал» выявлено более 2300 нарушителей
В пруду нашли тело женщины, подозреваемой в убийстве младенца в Барановичах
Лукашенко подписал указ о повышении пенсий с 1 мая
В шести районах Брестской области есть высокая степень риска распространения малярии
Минчанин установил в квартире камеры и поймал воров, который пришли грабить его уже в третий раз
Самый дорогой билет на матч Беларусь - Германия будет стоить 70 рублей
В мае отдыхаем пять дней подряд! Как будут работать поликлиники и больницы?
В Минске пропал 15-летний подросток
Умер солдат, которого зажало между грузовиком и прицепом
Из-за технического сбоя на границе с Литвой застряли 800 фур
В хищении удобрений в Гомельской области обвиняются 11 человек
Сегодняшний розыгрыш игры «Удача в придачу!» снова покажут в эфире ОНТ
Минчанину пришла посылка с кокаином из Израиля
В Докшицком районе из-за аистиного гнезда случилось замыкание, электрики перенесли гнездо на другой столб
Беларусь приостановила экспорт нефтепродуктов в Украину, Польшу и страны Балтии