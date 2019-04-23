Самый дорогой билет на матч Беларусь - Германия будет стоить 70 рублей

В июне, в разгар сезона, сборная Беларуси проведет важный матчи. Нужна ваша поддержка. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

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Стартовала продажа билетов на ближайшие матчи сборной Беларуси по футболу в отборочном турнире к чемпионату Европы 2020 года. 8 июня игра с Германией, 11 июня - с Северной Ирландией.

- При формировании ценовой политики мы понимали, что матч с соперником подобного уровня спровоцирует ажиотаж. Однако постарались найти приемлемую стоимость билетов для любой категории болельщиков. Сектора «Борисов-Арены» разделены на зоны различных ценовых категорий - и потому каждый может найти себе место на трибунах, исходя из пожеланий и возможностей, - сообщает АБФФ.

Стоимость билетов на матч против Германии от 15 рублей до 70 рублей, на Северную Ирландию - от 5 рублей до 30.

Матчи пройдут на «Борисов-Арене», так как стадион «Динамо» в Минске будет занят подготовкой к II Европейским играм.

- На «Борисов-Арене» будут ждать точки продаж атрибутики, фан-зоны с развлечениями, точки горячего питания и перформансы от талисмана сборной Ваяра. Кроме того, из Борисова в Минск будут пущены дополнительные электрички для комфортного возвращения болельщиков с арены. В общем, мы постараемся сделать все, чтобы визит на стадион превратился в максимально удобное и интересное путешествие. Вас же просим об одном - приобрести билеты и поддержать национальную сборную на стадионе. Вместе нам по силам удивить европейских гостей! - отмечают в АБФФ.

Билеты можно приобрести на сайте ticketpro.by либо в точках продаж компании по всей стране. Обращаем внимание, что при покупке через точки продаж возможен дополнительный сбор продавца (уточняйте его размер перед покупкой).

В первых двух матчах отборочного турнира сборная Беларуси проиграла в гостях Голландии (0:4) и Северной Ирландии (1:2).

8 июня сборная Беларуси сыграет с Германией, 11 июня – с Северной Ирландией.

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