2019-04-23T16:50:45+03:00
Экономика
КП Беларусь

Минчанин установил в квартире камеры и поймал воров, который пришли грабить его уже в третий раз

Теперь им грозит до четырех лет лишения свободы
Яна ПТИЧКИНА
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Минчанин установил в квартире камеры и поймал воров, который пришли грабить его уже в третий раз. ФОТО: скриншот видеоМинчанин установил в квартире камеры и поймал воров, который пришли грабить его уже в третий раз. ФОТО: скриншот видео
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Необычная история случилась с хозяином квартиры в Минске. В основном мужчина живет в Москве, в белорусскую столицу приезжает изредка. В один из таких визитов мужчина заметил, что с полки пропали два золотых кольца стоимостью 300 рублей. Родственники заявили, что колец не брали. На тот момент мужчину эта пропажа не смутила. Он оставил на той же самой полке 1500 российских рублей (примерно 49 белорусских). А к следующему приезду исчезли и деньги!

Здесь мужчина заподозрил неладное. Как рассказывает mvd.gov.by, он установил в квартире три камеры с датчиком движения и системой оповещения. А потом в какой-то момент получил фотографию с камеры наблюдения: в квартире действительно кто-то был! Хозяин квартиры сразу же вызвал милицию, которая задержала воров на выходе из подъезда. Преступников оказалось двое - 26-летний минчанин и 28-летний житель Логойского района. Оказалось, что задержанный минчанин сдавал комнату сына потерпевшего, у него и украл ключи от пустующей квартиры.

Теперь воров могут посадить на четыре года.

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