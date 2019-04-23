В шести районах Брестской области есть высокая степень риска распространения малярии

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Как сообщает издание 1reg.by со ссылкой на государственную санитарную службу, речь идет о Брестском, Каменецком, Кобринском, Пинском, Пружанском и Столинском районах. Переносчиками болезни могут быть четыре вида комаров рода Анофелес. Тем не менее, чаще всего малярию все-таки «привозят» из-за границы. При этом за последние 20 лет было только три смертельных случая заболевания малярией. К летальному исходу они привели из-за слишком позднего обращения к врачу - спустя 5-7 дней после появления первых симптомов.