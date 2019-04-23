2019-04-23T18:20:22+03:00
Экономика
КП Беларусь

Лукашенко подписал указ о повышении пенсий с 1 мая

В среднем пенсионные выплаты увеличатся на 6,5%
Надежда БУТОВИЧ
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Пенсии вырастут на 6,5% или примерно на 25 рублей.Пенсии вырастут на 6,5% или примерно на 25 рублей.Фото: Надежда БУТОВИЧ
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Ранее «Комсомолка» уже публиковала заявление главы Минтруда Ирины Костевич об увеличении пенсий по возрасту. Комментируя последнее Послание президента Беларуси народу, министр предложила поднять пенсии с начала мая.

И вот подтверждение пенсионного роста: глава страны подписал соответствующий документ, проинформировали в пресс-службе белорусского лидера.

Указом «О повышении пенсий» Александр Лукашенко подтвердил грядущий перерасчет выплат, который произведут с 1 мая.

– Перерасчет трудовых пенсий связан с растущей средней зарплатой работников в государстве. Фактический «доход» пенсионеров скорректируют соответственно среднему заработку в Беларуси, которая применялась при предыдущем пенсионном перерасчете, с повышением ее величины на 6,5 процента, – пояснили в пресс-службе.

Профинансируют последующие за поднятием пенсий расходы из государственного внебюджетного фонда соцзащиты населения Беларуси.

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