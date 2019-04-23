2019-04-23T18:31:03+03:00
Общество
КП Беларусь

В пруду нашли тело женщины, подозреваемой в убийстве младенца в Барановичах

Видимых признаков насильственной смерти на теле женщины не обнаружено
Дарья ЛОМОНОВСКАЯ
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Здесь нашли останки ребенкаЗдесь нашли останки ребенкаФото: Святослав ЗОРКИЙ
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Не так давно белорусов шокировала история, которая произошла в Барановичах. 16 апреля 35-летний местный житель позвонил в милицию и сообщил об его разговоре с сестрой. Та рассказала ему, что на участке дома захоронен младенец. Стражи порядка выехали на место происшествия: слова мужчины подтвердились. Оказалось, что в 93-ом году женщина родила ребенка. Младенца обернули в пакет и закопали возле дома.

Сегодня стало известно, что подозреваемая погибла. Ее тело обнаружили в техническом пруду в Северном микрорайоне города вчера, 22 апреля, вечером.

- Обнаружено в пруду тело женщины, которая подозревается в убийстве новорожденного ребенка в Барановичах. По данному факту проводится проверка. С целью установления причин ее смерти назначена судебно-медицинская экспертиза, - сообщил "Комсомолке" официальный представитель управления Следственного комитета по Брестской области Дмитрий Иванюк. - Расследование уголовного дела по факту убийства ребенка продолжается. Видимых признаков насильственной смерти на теле женщины не обнаружено.

Известно, что подозреваемую в убийстве ребенка задержали стражи порядка, но спустя какое-то время отпустили. Останки ребенка будут переданы родственникам.

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