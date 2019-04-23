МВД: За четыре дня спецоперации «Нелегал» выявлено более 2300 нарушителей

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В период с 9 по 12 апреля в Беларуси проводились оперативно-профилактические мероприятия под кодовым названием «Нелегал», информируют в пресс-службе МВД.

За этот непродолжительный период сотрудниками ОВД, госбезопасности и пограничной службы выявлено и привлечено к административной ответственности 2 322 нарушителя. Главным образом, во время спецоперации правоохранители уделили внимание отработке поступающей оперативной информации, проверили наиболее вероятные места пребывания нелегалов, дополнительно проконтролировали легальность нахождения некоторых иностранцев в Беларуси.

– За нарушение порядка въезда, выезда и пребывания претензии вынесены 1 573 иностранным гражданам, еще на 686 иностранцев, постоянно проживающих в Беларуси, составлены административные протоколы за просроченные виды на жительство либо отсутствие регистрации в месте пребывания. За пределы стран-членов ОДКБ выслан 101 человек, – прокомментировали в МВД.

Кроме того, заведено 13 уголовных дел на нарушителей срока запрета въезда на территорию нашей страны. Еще 7 человек, находящихся в международном розыске, задержаны. За незаконное использование иностранной рабсилы частниками и госсубъектами к административной ответственности привлечены 175 иностранцев, в том числе на 27 должностных лиц.