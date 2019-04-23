«Результат не на 100%, но близко к этому»: Лукашенко поздравил тяжелоатлетов, которые привезли из Батуми 19 медалей

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Национальную команду по тяжелой атлетике, а также тренеров чествовали в Минске во вторник, 23 апреля, информируют в пресс-службе президента. Спортсмены успешно выступили на чемпионате Европы в Батуми: завоевали 19 медалей (Прим.: из них 8 – в двоеборье), заняли второе место в общекомандном зачете.

Госнаграды спортсменам и их наставникам вручил лично Александр Лукашенко.

– Вы – молодцы, вы выигрывали, вы боролись, – поздравил атлетов глава страны. – Главное, что вы боролись и почти не было неудач. Тренеры – молодцы, четко спланировали подходы каждого спортсмена, знали, на что они способны. Не скажу, что на 100 процентов результат показали, но близко к нему.

Президент признался, что недавний чемпионат в Батуми посмотрел почти целиком. И подчеркнул, что успешное выступление тяжелоатлетов на фоне проигрышей спортсменов в других состязаниях особенно ценно.

– Слишком мало радует в последнее время спорт белорусов. Но тяжелая атлетика – из ожерелья тех видов спорта, которые приносят славу, – резюмировал Лукашенко.

Старшему тренеру-преподавателю по тяжелой атлетике центра подготовки «Стайки» Валерию Сизенко Лукашенко вручил медаль «За трудовые заслуги». Званием «Заслуженного мастера спорта Беларуси» нарекли тяжелоатлетку Дарью Наумову. Президентская благодарность за успешные выступления на ЧЕ объявлена: главному тренеру команды Валентину Короткину и Виктору Шершукову, а также спортсменам-инструкторам Геннадию Лаптеву и Евгению Тихонцову.