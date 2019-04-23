2019-04-23T20:08:55+03:00
Общество
КП Беларусь

Погода в Беларуси на 24 апреля: жаркие +23, но оранжевый уровень опасности

В среду будет очень ветрено
Надежда БУТОВИЧ
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Тепло, без осадков, но очень сильный ветер. Фото: pixabay.com.Тепло, без осадков, но очень сильный ветер. Фото: pixabay.com.
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Синоптики рассказали о том, какую погоду стоит ждать белорусам в среду, 24 апреля, транслирует сообщение belta.by.

На этот апрельский день в Беларуси Белгидромет предупреждает об опасности оранжевого уровня. И хотя в целом будет довольно тепло и обойдется без осадков, неблагоприятную картину дня определит сильный порывистый ветер. По информации синоптиков, порывы будут юго-восточного направления со скоростью в среднем 4 – 9 метров в секунду, с утра и в течение дня они усилятся до 14 метров в секунду. А на Брестчине и Гродненщине ветер 24 апреля будет особенно сильным и даже опасным: порывы до 15 – 20 метров в секунду.

Что касается температурного «фона», то среда в этом плане будет довольно комфортной. В среднем будет от 2 до 8 градусов тепла в ночное время, только местами столбик термометра опуститься до -1 – +1 градуса.

Днем, как уже сообщалось, будет тепло: около +17 – +23 выше ноля. Осадков в этот день ожидать не стоит, хотя солнце и спрячется за облаками.

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