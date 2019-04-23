2019-04-23T20:43:28+03:00
Происшествия
КП Беларусь

К 6 годам колонии приговорили в Бобруйске женщину, которая уснула пьяной за рулем и сбила насмерть человека

Приговор еще может быть обжалован
Надежда БУТОВИЧ
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Женщина сбила на своем авто двух человек, один погиб.Женщина сбила на своем авто двух человек, один погиб.Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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Смертельное ДТП произошло в районном центре в декабре 2018 года. «Комсомолка» сообщала об аварии, которую спровоцировала пьяная автоледи за рулем.

И вот обвиняемая предстала в Бобруйске перед судом, информируют в пресс-службе могилевского облсуда. На слушании прозвучали подробности аварии: бобруйчанка в состоянии алкогольного опьянения уснула за рулем из-за чего выехала на правую обочину по ходу движения, где сбила двух пешеходов. Это произошло на улице Комбинатской в Бобруйске. В ДТП погиб один пешеход, а второй получил серьезные травмы.

Женщину приговорили 6 годам заключения, с отбыванием наказания в исправительной колонии-поселении, с лишением на 5 лет права заниматься деятельностью, связанной с вождением.

Приговор еще может быть обжалован в законном порядке.

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