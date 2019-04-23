Видеофакт: В Бресте велосипедист протаранил легковушку прямо перед ГАИ

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Во вторник, 23 апреля, в городе над Бугом в ДТП попали велосипедист и легковое авто, информирует ресурс mediabrest.by.

Столкновение произошло днем на пересечении улиц Октябрьской революции и 28 июля. В это трудно поверить, но в ДТП велосипедист... сбил машину. Пока ничего не подозревающий водитель пропустил одного всадника на «железном коне» на пешеходном переходе, другой поднажал и с максимально возможной скоростью влетел прямо в левое крыло универсала.

Примечательно, что авария случилась прямо на глазах у гаишников: патрульная машина находилась во встречной полосе. Как зафиксировала камера наблюдения, после столкновения из машины вышел водитель авто, поднялся на ноги и поднял велосипедист и «бомбардир». Да и они, возможно, разъехались бы, но подоспели сотрудники ГАИ, чтобы оформить происшествие.

К счастью, в результате ДТП никто серьезно не пострадал. Но возможно, это ЧП станет показательным, ведь именно сейчас в Госавтоинспекции готовятся внести изменения в ПДД, позволив, в том числе, велосипедистам не спешиваться пересекая проезжую часть, но стоит ли?