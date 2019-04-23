2019-04-23T21:55:17+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Женщина не справилась с управлением и врезалась в дерево, пострадала ее 9-летняя дочь

ДТП произошло в Пружанском районе
Надежда БУТОВИЧ
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Машина за пределами трассы врезалась в дерево. Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома.Машина за пределами трассы врезалась в дерево. Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома.
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Авария случилась в Ивацевичском районе на трассе Р44 в субботу, 20 апреля, информируют в пресс-службе УВД Брестского облисполкома.

ДТП случилось на 116 километре автотрассы направлением Гродно – Ружаны – Ивацевичи. Примерно в 14.00 часов 35-летняя брестчанка на легковом «Пежо-208» ехала из Ружан в сторону Волковыска. В какой-то момент автоледи не справилась с управлением и, допустив занос машины, вылетела в правый по ходу движения кювет. За пределами проезжей части легковушка врезалась в дерево.

Авария произошла в Пружанском районе. Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома

Авария произошла в Пружанском районе. Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома

В произошедшей на Брестчине аварии пострадала малолетняя дочка женщины. 9-летняя девочка ехала на заднем пассажирском сидении, она не только не находилась в специальном детском автокресле, но не была даже пристегнута ремнем безопасности. В момент столкновения школьница получил травмы различной степени тяжести, ее доставили в ближайшую больницу.

По факту ДТП проводится проверка.

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