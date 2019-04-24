Сборная Беларуси по хоккею отправилась в Нур-Султан на ЧМ

Заключительный матч в дивизионе А1 пройдет 25 апреля в столице Казахстана. Фото: ФХБ

Заключительный матч в дивизионе А1 пройдет 25 апреля в столице Казахстана

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Главный тренер сборной Беларуси Андрей Сидоренко включил в выездной состав 28 хоккеистов, но сразу после игры с казахами тренерский штаб определит 23 игрока, которые поборются за одну из двух путевок в элитный дивизион чемпионата планеты.

Андрей Сидоренко: «На чемпионате каждый матч будет как плей-офф»

Соперниками белорусов будут команды Литвы (29 апреля), Венгрии (30 апреля), Словении (2 мая), Казахстана (4 мая) и Республики Корея (5 мая), пишет belta.by.

Итак, состав сборной на ближайшую игру:

Вратари - Дмитрий Мильчаков ("Пльзень", Чехия), Александр Осипков ("Юность", Минск), Виталий Трус ("Неман", Гродно); защитники - Кирилл Готовец, Олег Евенко, Кристиан Хенкель, Евгений Лисовец (все - "Динамо", Минск), Ник Бэйлен ("Трактор", Челябинск, Россия), Даниил Бокун, Никита Устиненко ("Шахтер", Солигорск), Дмитрий Коробов (без клуба), Илья Соловьев (Беларусь U-20).

Нападающие - Александр Китаров, Артем Волков, Евгений Ковыршин (все - "Динамо", Минск), Александр Малявко, Сергей Малявко, Артем Кислый (все - "Неман", Гродно), Александр Когалев, Станислав Лопачук, Павел Развадовский (все - "Юность", Минск), Артем Демков, Виктор Туркин (оба - "Шахтер", Солигорск), Никита Феоктистов ("Адмирал", Владивосток, Россия), Джефф Платт ("Йокерит", Хельсинки, Финляндия), Данила Карабань ("Звезда", Москва, Россия), Егор Шарангович ("Бингемтон", США), Максим Сушко ("Оуэн-Саунд", Канада).