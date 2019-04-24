«Не мог позволить себе одежду известных брендов». Глава СК РФ назвал причину массового расстрела в колледже в Керчи

Над студентом Владиславом Росляковым, устроившим теракт в колледже, издевались однокурсники, потому что он не мог купить себе брендовую одежду.

Над студентом Владиславом Росляковым, устроившим теракт в колледже, издевались однокурсники, потому что он не мог купить себе брендовую одежду

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Такую версию рассказал председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

- Этого мальчика из Керчи постоянно унижали одноклассники. Владислав подвергался травле, потому что не мог позволить себе купить оригинальную одежду известных брендов. Он покупал ее на рынке где-то - у него мама была одна. Вот и результат. Я не знал, что сегодня важно ходить именно в американских джинсах, а не подделках под американские, - сказал Александр Бастрыкин.

Напомним, 17 октября 2018 года студент Керченского политехнического колледжа открыл огонь и устроил взрыв в своем учебном заведении. Погибли 20 человек, пострадали порядка 50, нападавший покончил с собой. Уголовное дело, возбужденное по статье «Теракт», позже было переквалифицировано на статью «Убийство», сообщает belta.by.

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