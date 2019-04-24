2019-04-24T10:42:01+03:00
Политика
КП Беларусь

Янукович хочет вернуться в Украину после инаугурации Зеленского

Об этом сообщил адвокат экс-президента Украины
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Янукович хочет вернуться в Украину после инаугурации Зеленского. Фото: Википедия.Янукович хочет вернуться в Украину после инаугурации Зеленского. Фото: Википедия.
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Адвокат Виталий Сердюк отметил, что пребывание Януковича в России вынужденное и временное.

К тому же защита Виктора Януковича будет добиваться снятия всех обвинений и обжалует уже вынесенный приговор, поскольку рассчитывает, что после смены власти процесс против экс-президента перестанет быть чрезмерно политизированным.

Ранее Янукович официально поздравил Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины - 2019, но его обращение в команде политика восприняли холодно.

Напомним, экс-президент Украины в феврале 2014 года, после начала "революции достоинства", оказался на территории России, где живет и по сей день, пишет kp.ua.

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