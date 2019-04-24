КП Беларусь
Янукович хочет вернуться в Украину после инаугурации Зеленского
Об этом сообщил адвокат экс-президента Украины
Янукович хочет вернуться в Украину после инаугурации Зеленского. Фото: Википедия.
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Адвокат Виталий Сердюк отметил, что пребывание Януковича в России вынужденное и временное.
К тому же защита Виктора Януковича будет добиваться снятия всех обвинений и обжалует уже вынесенный приговор, поскольку рассчитывает, что после смены власти процесс против экс-президента перестанет быть чрезмерно политизированным.
Ранее Янукович официально поздравил Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины - 2019, но его обращение в команде политика восприняли холодно.
Напомним, экс-президент Украины в феврале 2014 года, после начала "революции достоинства", оказался на территории России, где живет и по сей день, пишет kp.ua.